Труханов просить одеситів не розсікати Трасою здоров’я на своєму електротранспорті (відео)

Таке відеозвернення міського голови оприлюднила сьогодні прес-служба Одеської міськради.

«Це Траса здоров’я. Сама її назва говорить про те, що вона створювалася для того, щоб люди тут відпочивали і займалися спортом. Тому, коли тут з’являються якісь пристрої, і люди ганяють цією Трасою здоров’я, це, по-перше, небезпечно, а по-друге, це неправильно. Не треба цього робити»

– заявив мер.

Труханов попросив одеситів поставитися на його прохання з розумінням. Інакше він пообіцяв «забезпечити безпеку» на Трасі здоров’я за допомогою муніципальної варти.

Єдиний електротранспорт, якому, за словами міського голови, дозволено рухатися Трасою здоров’я – це екскурсійні електромобілі. Але й вони мають робити це обмежено та за розкладом.

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Що нового з’явилося на одеській Трасі здоров’я?

Крім того, в мерії розповіли, що на Трасі Здоров’я, в районі пляжу Отрада, біля спортивного майданчика ALPHA Gravity, тепер є зручний локер – шафки для зберігання речей.

Сучасна переодягальня для спортсменів оснащена шухлядами з електронними замками, зарядними пристроями для гаджетів, вішалками тощо.

За словами Труханова, це експериментальний проект, реалізований спільно зі спортивною громадськістю та бізнесом. Якщо локер буде мати попит, чисельність таких переодягалень вздовж Траси здоров’я буде збільшуватися.

Раніше тут також було оновлено баскетбольний майданчик, роботи виконувались позабюджетним коштом.

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Фото та відео одеської мерії