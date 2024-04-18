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На Трасі здоров’я біля одеської Аркадії встановили дерев’яний настил (відео)

На Трасі здоров’я біля одеської Аркадії встановили дерев’яний настил (відео)

В одеській Аркадії як тимчасове рішення закрили дерев’яними дошками бетонні плити, що з’єднують ділянки Траси Здоров’я.

Про це повідомили сьогодні у прес-службі Одеської міської ради.

У мерії нагадали, що кілька років тому над пляжем на 10-й станції Великого Фонтану було збудовано естакаду, яка з’єднала дві окремі ділянки Траси здоров’я у 16-кілометрову трасу для прогулянок та занять спортом.

У той же час, як зазначив міський голова Геннадій Труханов, залишалися “слабкі” місця – бетонні плити в Аркадії. Вони виконують свою основну функцію з берегоукріплення, але як траса для бігунів та велосипедистів малопридатні.

Ще на тему: Частина Траси здоров’я стане дерев’яною – фотофакт

Під час війни тимчасовим рішенням стало покриття бетонних плит дерев’яним настилом, повідомляють у мерії.

Раніше Труханов попросив одеситів утриматися від використання персонального електротранспорту на Трасі здоров’я.

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