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В Одесі затримали тиктокера: його ролик поширили росЗМІ

В Одесі затримали тиктокера: його ролик поширили росЗМІ

В Одесі затримали блогера, який виправдовував ворожий ракетний удар “іскандерами” по Харкову. Внаслідок атаки загинули та отримали поранення місцеві жителі.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

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За даними СБУ, на своїй сторінці в TikTok, на яку підписано 12 тисяч осіб, блогер опублікував відео, на якому виправдовував повітряну атаку Росії на Харків 2 січня 2024 року. Тоді російська армія випустила по місту ракети типу “Іскандер”, внаслідок чого загинули троє людей, понад 60 отримали поранення.

“Незважаючи на це, фігурант намагався відбілити військовий злочин загарбників перед 12-тисячною аудиторією користувачів своєї сторінки. Того ж дня цей фейк вийшов в ефірі РосТВ, звідки його підхопили пропагандистські інформресурси”, – повідомили у спецслужбі.

Телеграм-канали пишуть, що йдеться про Євгена Левченка.

Чоловіку повідомили про підозру частинами. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. За це загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, в Одесі засудили блогерку Марію Лещенко, яка закликала обстрілювати Україну.

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