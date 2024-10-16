Педагог из Одессы вошла в ТОП-50 лучших воспитателей Украины

Як повідомили у прес-службі Одеської міської ради, це визнання стало результатом постійного пошуку Ларисою Вікторівною інноваційних підходів до виховання та навчання дошкільнят. Результати її педагогічної роботи були відзначені почесними грамотами різних рівнів та почесним званням «Кращий педагогічний працівник міста Одеси».

У 2024 році робота авторського колективу під керівництвом Лариси Макарової відзначена Дипломами І ступеня у міському конкурсі «Освітня перлина Одеси» у номінаціях «Перлини дошкілля» та «Кращі педагогічні практики створення сучасного освітнього простору: інформаційний, соціальний, інклюзивний з питань дошкільної освіти «Дошколія – ​​FEST».

Global Teacher Prize Ukraine – це найпрестижніша національна премія для видатних вчителів. Це частина світової однойменної премії. В Україні національну премію Global Teacher Prize Ukraine організує з 2017 року громадська організація «Освіторія». Премія покликана досягти вчителів та наголосити на важливості цієї професії.

Раніше інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Одеси, які посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками національного мультипредметного тесту 2024 року.