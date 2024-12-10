Одеський музей запрошує поринути в атмосферу різдвяної казки, відвідавши цікаву та пізнавальну виставку

Як зазначають у прес-службі музею, це виставка, яку не можна пропустити.

«Це частина великої колекції ялинкових прикрас приватного музею Марини Лук’янової. Три роки поспіль подібні виставки проходили у Києві та збирали аншлаги. Про них писали відомі видання Vogue, Elle, Marie Claire і цього року познайомитися з унікальною колекцією зможуть одесити та гості нашого міста», – повідомляється на сторінці закладу у Facebook.

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Крім цього, заплановані екскурсії по виставці, під час яких відвідувачі зможуть поринути в атмосферу справжньої казки, дізнатися про історію виникнення української різдвяної ялинкової іграшки, а також традиції та обряди, пов’язані зі святкуванням Різдва в різних країнах світу.

«Ви дізнаєтесь, де з’явилася перша різдвяна ялинка, побачите зарубіжні ялинкові іграшки кінця XIX – початку XX ст., а також періоду радянських років, коли святкування Різдва та його атрибути були заборонені», – пишуть організатори.

Опинитися у Різдвяній казці ви зможете, побувавши на екскурсії співробітника музею Лени Галіївни Садикової.

Час проведення: 14 та 15 грудня, 13:00.

14 та 15 грудня, 13:00. Вартість квитка: 150 грн

150 грн Місце проведення: м. Одеса, вул. Італійська, 9.

Нагадаємо, 6 грудня в Одесі на Дерибасівській відкрили головну ялинку міста.

Також «Одеське життя» розповідало, що відбувається поряд. з головною ялинкою Одеси.

Фото ілюстративне, odessa.net