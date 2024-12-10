Одесский музей приглашает погрузиться в атмосферу рождественской сказки, посетив интересную и познавательную выставку

В Одесском музее западного и восточного искусства сейчас экспонируется выставка елочных украшений «Одесская елка: от XIX в. до наших дней».
Как отмечают в пресс-службе музея, это выставка, которую нельзя пропустить.
«Это часть большой коллекции елочных украшений частного музея Марины Лукьяновой. Три года подобные выставки проходили в Киеве и собирали аншлаги. О них писали известные издания Vogue, Elle, Marie Claire, и в этом году познакомиться с уникальной коллекцией смогут одесситы и гости нашего города», – сообщается на странице учреждения в Facebook.
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Помимо этого, запланированы экскурсии по выставке, во время которых посетители смогут погрузятся в атмосферу настоящей сказки, узнать историю возникновения украинской рождественской елочной игрушки, а также традиции и обряды, связанные с празднованиями Рождества в разных странах мира.
«Вы узнаете, где появилась первая рождественская елка, увидите зарубежные елочные игрушки конца XIX – начала XX в., а также советских лет, когда празднование Рождества и его атрибуты были запрещены», – пишут организаторы.
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Оказаться в Рождественской сказке вы сможете, побывав на экскурсии сотрудника музея Лены Галиевны Садыковой.
- Время проведения: 14 и 15 декабря, 13:00.
- Стоимость билета: 150 грн
- Место проведения: г. Одесса, ул. Итальянская, 9.
Напомним, 6 декабря в Одессе на улице Дерибасовской открыли главную елку города.
Также «Одесская жизнь» рассказывала, что происходит рядом с главной елкой Одессы.
Фото иллюстративное, odessa.net