Одесский музей приглашает погрузиться в атмосферу рождественской сказки, посетив интересную и познавательную выставку

Как отмечают в пресс-службе музея, это выставка, которую нельзя пропустить.

«Это часть большой коллекции елочных украшений частного музея Марины Лукьяновой. Три года подобные выставки проходили в Киеве и собирали аншлаги. О них писали известные издания Vogue, Elle, Marie Claire, и в этом году познакомиться с уникальной коллекцией смогут одесситы и гости нашего города», – сообщается на странице учреждения в Facebook.

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Помимо этого, запланированы экскурсии по выставке, во время которых посетители смогут погрузятся в атмосферу настоящей сказки, узнать историю возникновения украинской рождественской елочной игрушки, а также традиции и обряды, связанные с празднованиями Рождества в разных странах мира.

«Вы узнаете, где появилась первая рождественская елка, увидите зарубежные елочные игрушки конца XIX – начала XX в., а также советских лет, когда празднование Рождества и его атрибуты были запрещены», – пишут организаторы.

Оказаться в Рождественской сказке вы сможете, побывав на экскурсии сотрудника музея Лены Галиевны Садыковой.

Время проведения: 14 и 15 декабря, 13:00.

14 и 15 декабря, 13:00. Стоимость билета: 150 грн

150 грн Место проведения: г. Одесса, ул. Итальянская, 9.

Напомним, 6 декабря в Одессе на улице Дерибасовской открыли главную елку города.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, что происходит рядом с главной елкой Одессы.

Фото иллюстративное, odessa.net