В Одесі безкоштовно покажуть театральну виставу: культурні події Одеси 10-12 грудня

Цими днями до Одеси завітають одразу двоє зіркових українських письменників – Вахтанг Кіпіані та Катерина Калитка. В середу ще відбудеться лекція присвячена Володимиру Вінниченко, а у четвер – поетичні читання. Цього ж дня можна буде потрапити на виставу за пʼєсою Максима Курочкіна.
Тож слідкуйте за перебігом подій, плануйте, реєструйтесь та продовжуйте розвиватися заради майбутнього. Відвідати всі події можна безплатно.
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Що: Концерт «Новорічний перформанс»
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 12 грудня, 17:00
Що: Вистава «Три швидкі та модні у цьому сезоні перукарки»
Де: Місце повідомлять після реєстрації
Реєстрація
Коли: 12 грудня, 18:30
Що: Концерт класу ударних інструментів
Де: Новосельського, 63, Музична академія, Мала зала
Коли: 10 грудня, 15:30
Що: На щиті у вічність. Лекція вахтанга Кіпіані
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 10 грудня, 16:00
Що: Презентація нової збірки Катерини Калитки
Де: Пастера, 15, Театр Василька
Коли: 11 грудня, 17:00
Що: American English Club
Де: Грецька, 1-а
Коли: 11 грудня, 17:00
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Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 10 грудня, 13:30
Що: Володимир Винниченко — Кирпатий Мефістофель
Де: Грецька, 1-а
Коли: 11 грудня, 18:30
Реєстрація
Що: Поетичні читання
Де: Пастера, 15, Театр Василька
Коли: 12 грудня, 16:00
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