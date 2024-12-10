Новини Одеси та Одеської області

В Одесі безкоштовно покажуть театральну виставу: культурні події Одеси 10-12 грудня

В Одесі безкоштовно покажуть театральну виставу: культурні події Одеси 10-12 грудня

Цими днями до Одеси завітають одразу двоє зіркових українських письменників – Вахтанг Кіпіані та Катерина Калитка. В середу ще відбудеться лекція присвячена Володимиру Вінниченко, а у четвер – поетичні читання. Цього ж дня можна буде потрапити на виставу за пʼєсою Максима Курочкіна.

Тож слідкуйте за перебігом подій, плануйте, реєструйтесь та продовжуйте розвиватися заради майбутнього. Відвідати всі події можна безплатно.

Читайте також: Одеські вітрини перетворилися на зимову казку – часом несподівану та з гумором (фоторепортаж)

Що: Концерт «Новорічний перформанс»
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 12 грудня, 17:00
Що: Вистава «Три швидкі та модні у цьому сезоні перукарки»
Де: Місце повідомлять після реєстрації
Реєстрація 
Коли: 12 грудня, 18:30
Що: Концерт класу ударних інструментів
Де: Новосельського, 63, Музична академія, Мала зала
Коли: 10 грудня, 15:30
Що: На щиті у вічність. Лекція вахтанга Кіпіані
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 10 грудня, 16:00
Що: Презентація нової збірки Катерини Калитки
Де: Пастера, 15, Театр Василька
Коли: 11 грудня, 17:00
Що: American English Club
Де: Грецька, 1-а
Коли: 11 грудня, 17:00
Register for the event here

Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 10 грудня, 13:30
Що: Володимир Винниченко — Кирпатий Мефістофель
Де: Грецька, 1-а
Коли: 11 грудня, 18:30
Реєстрація
Що: Поетичні читання
Де: Пастера, 15, Театр Василька
Коли: 12 грудня, 16:00

Вибір редакції:

Avatar photo
Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk