В Одесі безкоштовно покажуть театральну виставу: культурні події Одеси 10-12 грудня

День ніндзя та волонтера: які ще свята сьогодні, 5 грудня Сьогодні, 5 грудня 2024 року, 1016 день війни в Україні. До Нового року лишається 26 днів. Віруючі вшановують пам’ять святого преподобного Сави Освяченого. А ще сьогодні професійне свято у працівників статистики та ґрунтознавців. Більше подробиць знає “Одеське життя”. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

День гепарду та банків: свята та події 4 грудня Сьогодні, 4 грудня 2024 року, 1015 день війни в Україні. До Нового року залишилось 27 днів. У народі це Варварин день. А ще сьогодні в Україні та світі відзначається кілька цікавих свят. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ