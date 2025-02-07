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Як повідомили в зоопарку, цьогоріч учасниками стає 9 пар, з яких треба обрати лише одну. Конкурс буде проведено тільки на офіційних сторінках Одеського зоопарку у Фейсбуці та Інстаграмі. Умови конкурсу:

  • подивитися всі фото,
  • лайкнути вподобане фото (для Facebook),
  • у коментарях написати номер фото (для Instagram).

Усі фотографії конкурсантів дивіться на нашому Телеграм-каналі:

Конкурс буде завершено 13 лютого, а 14 лютого о 12:00 відбудеться нагородження переможців конкурсу.

Зазначимо, цей романтичний конкурс зоопарк проводить уже понад 10 років. Переможцями минулого року була пара овець.

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