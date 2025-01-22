Як повідомляється на сайті кінофестивалю, 16-й за рахунком Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться з 24 вересня до 4 жовтня. Як і минулого року, захід відбудеться в Києві.

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Цього року Одеський кінофестиваль оголошує прийом повнометражних і документальних фільмів у двох конкурсних програмах:

Національна конкурсна програма,

Міжнародна конкурсна програма.

Також відбудуться пітчинг у рамках секції Film Industry Office та позаконкурсні спеціальні програми показів.

Прийом заявок на участь у конкурсних програмах ОМКФ 2025 триватиме до 1 червня.

Нагадаємо, 2022-го року Одеський кінофестиваль вимушено подорожував Європою по фестивалях Чехії, Польщі та Косово. У 2023 році проводився в Чернівцях. Але саме на Київ одесити особливо образилися, вважаючи, що столиця «забрала нашу фішку».