В Одесі проголосували за найромантичнішу звірину пару

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Одеський зоопарк оголосив традиційний конкурс “Пара року”, присвячений Дню святого Валентина. Голосування за найромантичнішу пару року проводилося на офіційній сторінці зоопарку у Facebook.

Цього року за право називатися найромантичнішими змагалися дев’ять пар звірів і птахів. Серед них леви, верблюди, барани, лебеді та гуси, фламінго, папуги Корелла, качки та риби Цихлазоми.

За результатами голосування одеситів, перемогла пара овець. За них віддав голос 401 підписник.

Нагородження переможців відбудеться 14 лютого о 12:00 в Одеському зоопарку.

У 2023 році переможцями конкурсу “Пара року” стали три пари тварин. На першому місці з великим відривом – пара білих левів. Друге місце посіла пара єнотів-полоскунів. За третє місце боролися пара лам і білок, але білки вирвалися в лідери.