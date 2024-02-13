Новини Одеси та Одеської області

В Одесі проголосували за найромантичнішу звірину пару

В Одесі проголосували за найромантичнішу звірину пару

Завершено Конкурс “Пара року – 2024”: шляхом голосування одесити визначили найромантичнішу пару серед мешканців Одеського зоопарку. Переможцями цього року стала овеча пара.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Одеський зоопарк оголосив традиційний конкурс “Пара року”, присвячений Дню святого Валентина. Голосування за найромантичнішу пару року проводилося на офіційній сторінці зоопарку у Facebook.

Цього року за право називатися найромантичнішими змагалися дев’ять пар звірів і птахів. Серед них леви, верблюди, барани, лебеді та гуси, фламінго, папуги Корелла, качки та риби Цихлазоми.

Читайте також: В Одеському зоопарку з’явилися нові екзотичні мешканці (фото)

За результатами голосування одеситів, перемогла пара овець. За них віддав голос 401 підписник.

Нагородження переможців відбудеться 14 лютого о 12:00 в Одеському зоопарку.

У 2023 році переможцями конкурсу “Пара року” стали три пари тварин. На першому місці з великим відривом – пара білих левів. Друге місце посіла пара єнотів-полоскунів. За третє місце боролися пара лам і білок, але білки вирвалися в лідери.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати