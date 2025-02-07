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Как сообщили в зоопарке, в этом году участниками становится 9 пар, из которых надо выбрать только одну. Конкурс будет проведен только на официальных страницах Одесского зоопарка в Фейсбуке и Инстаграме. Условия конкурса: 

  • посмотреть все фото,
  • лайкнуть понравившееся фото (для Facebook),
  • в комментариях написать номер фото (для Instagram).

Все фотографии конкурсантов смотрите на нашем Телеграм-канале:

Конкурс будет завершен 13 февраля, а 14 февраля в 12:00 пройдет награждение победителей конкурса.

Отметим, этот романтичный конкурс зоопарк проводит уже более 10 лет. Победителями прошлого года была пара овец.

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