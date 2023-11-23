Озеленення двору Художнього музею: в Одесі втілили задум загиблого Бориса Айзенберга (фоторепортаж)

Про це повідомив одеський екоактивіст Владислав Балинський на своїй Facebook-сторінці.

За словами Балинського, батько загиблого на війні Бориса Айзенберга разом з командою розплідника рослин висадили красиві дерева. Висадили саме так, як задумав і спланував художник-архітектор.

Владислав Балинський ділиться спогадами, що у квітні 2020 року він разом з Борисом Айзенбергом та його командою висадили ясен кулястої форми. І саме тоді Айзенберг спланував як біля колон Худмузею будуть виглядати ліванські кедри.

Екоактивіст згадує, що Айзенберг планував висадити кедри, які вже на той період пригледів саме для двору музею, але восени. Бо він вважав, що так краще для дерев.

Також Балинський повідомив, що наразі петиція про “присвоєння найвищої державної нагороди «Герой України» (посмертно) капітану Збройних Сил України Айзенбергу Борису Борисовичу 28.08.1974 року народження” вже набрала необхідну кількість голосів і перебуває на розгляді президента України.

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Нагадаємо, 13 липня 2023 року на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув капітан четвертого стрілецького батальйону 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Борис Айзенберг (позивний «Борисович»).

У мирному житті «Борисович» був ландшафтним дизайнером, займався будівництвом та розведенням декоративних порід дерев у власному дендрарії.

В Одесі на честь загиблого на війні Бориса Айзенбарга небайдужі одесити планують створити алею зелених насаджень. Адже за життя ландшафтник багато років робив наше місто красивим та зеленим.