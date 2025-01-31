Тренування проходять з метою підтримки фізичної підготовки та відточування технік підводних робіт. Фахівці практикуються у проведенні пошуково-рятувальних операцій, знешкодженні небезпечних предметів та інших завданнях, які можуть знадобитися під час реальних викликів.

За словами рятувальників, тренувальні заходи допомагають не лише покращити професійні навички, а й загартовують організм до роботи в екстремальних умовах. Навчання тривають у плановому режимі, що дозволяє підтримувати високий рівень готовності до будь-яких ситуацій.Раніше ми розповідали, як одеські прикордонники уночі в тумані збивали «шахеди».