Одеські школярі повертаються за парти

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, це стало можливим завдяки роботі комунальників, енергетиків та всіх служб, задіяних у подоланні наслідків негоди.

«Із завтрашнього дня навчальні заклади Одеської області всіх типів та форм власності повертаються до очного навчання. Заклади працюватимуть у своєму звичайному режимі. Відповідно до того, яку форму навчання вони обрали на початку навчального року», – уточнив Кіпер.

Нагадаємо, що 9 та 10 січня через складні погодні умови школи регіону перевели на дистанційне навчання, а дитячі садки працювали у форматі чергових груп.

Як повідомляло “Одеське життя”, в Одесі пройде реорганізація вишів. Одеський державний екологічний університет та Фізико-хімічний інститут захисту довкілля та людини приєднають до Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.