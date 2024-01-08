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На Одещині вирує негода: вже сотні населених пунктів знеструмлено

На Одещині вирує негода: вже сотні населених пунктів знеструмлено

Починаючи з учорашнього дня, на Одещині погіршується погода – посилюється вітер, випав мокрий сніг, на півночі знижується температура. Внаслідок погодних умов знеструмлено 236 населених пунктів.

Про це повідомили в ДТЕК “Одеські електромережі”.

Станом на ранок 8 січня 2024 року, без світла залишаються 67 тисяч сімей у 236 населених пунктах.

Найбільше постраждали Подільський, Березівський та Роздільнянський райони.

Енергетики почали ліквідовувати наслідки негоди ще вчора. За цей час їм вдалося:

  • відремонтували 16 повітряних ліній,
  • 411 трансформаторних підстанцій,
  • повернули світло для 22 668 родин у 73 населених пункти.

За словами енергетиків, роботи ускладнюють погодні умови — ожеледь, дощ з переходом в сніг, намерзання льоду на проводах, пориви вітру. У таких умовах виникає небезпечне явище — «галопування проводів», що додатково створює аварійні ситуації.

Енергетики продовжують працювати у складних погодних умовах та повертати світло до помешкань жителів Одеської області.

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У разі відсутності світла, будь ласка, повідомте нам про це через у зручний для вас спосіб:

  • приватні повідомлення на сторінці фейсбук;
  • спеціальну форму на сайті в розділі «Відсутня електроенергія?»;
  • чат-бот Telegram та Viber;

Також можна зателефонувавши за номерами кол-центру:

  • з мобільного телефону +38 (068/095/073) 750 90 90,
  • стаціонарного телефону +38 (048) 705 90 90.

В Міненерго повідомляють через погіршення погодних умов – хуртовини, налипання мокрого снігу та ожеледі знеструмлені населені пункти вже у 8 областях. Найбільше на Одещині, Дніпропетровщині, у Миколаївській, Кіровоградській областях.

Погодні умови погіршуються, кількість відключень може зростати. На Одещині на поточну добу прогнозується ожеледь, налипання мокрого снігу, вдень пориви вітру 15-20 м/с.

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