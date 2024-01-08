На Одещині вирує негода: вже сотні населених пунктів знеструмлено

Починаючи з учорашнього дня, на Одещині погіршується погода – посилюється вітер, випав мокрий сніг, на півночі знижується температура. Внаслідок погодних умов знеструмлено 236 населених пунктів.
Про це повідомили в ДТЕК “Одеські електромережі”.
Станом на ранок 8 січня 2024 року, без світла залишаються 67 тисяч сімей у 236 населених пунктах.
Найбільше постраждали Подільський, Березівський та Роздільнянський райони.
Енергетики почали ліквідовувати наслідки негоди ще вчора. За цей час їм вдалося:
- відремонтували 16 повітряних ліній,
- 411 трансформаторних підстанцій,
- повернули світло для 22 668 родин у 73 населених пункти.
За словами енергетиків, роботи ускладнюють погодні умови — ожеледь, дощ з переходом в сніг, намерзання льоду на проводах, пориви вітру. У таких умовах виникає небезпечне явище — «галопування проводів», що додатково створює аварійні ситуації.
Енергетики продовжують працювати у складних погодних умовах та повертати світло до помешкань жителів Одеської області.
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У разі відсутності світла, будь ласка, повідомте нам про це через у зручний для вас спосіб:
- приватні повідомлення на сторінці фейсбук;
- спеціальну форму на сайті в розділі «Відсутня електроенергія?»;
- чат-бот Telegram та Viber;
Також можна зателефонувавши за номерами кол-центру:
- з мобільного телефону +38 (068/095/073) 750 90 90,
- стаціонарного телефону +38 (048) 705 90 90.
В Міненерго повідомляють через погіршення погодних умов – хуртовини, налипання мокрого снігу та ожеледі знеструмлені населені пункти вже у 8 областях. Найбільше на Одещині, Дніпропетровщині, у Миколаївській, Кіровоградській областях.
Погодні умови погіршуються, кількість відключень може зростати. На Одещині на поточну добу прогнозується ожеледь, налипання мокрого снігу, вдень пориви вітру 15-20 м/с.