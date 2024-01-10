Новости Одессы и Одесской области

Одесские школьники возвращаются за парты

Одесские школьники возвращаются за парты

Завтра, 11 января, все учебные заведения Одессы и области возвращаются к очному обучению. Школы и детсады будут работать в обычном режиме.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, это стало возможным благодаря работе коммунальщиков, энергетиков и всех служб, задействованных в преодолении последствий непогоды.

«С завтрашнего дня учебные заведения Одесской области всех типов и форм собственности возвращаются к очному обучению. Учреждения будут работать в своем обычном режиме. В соответствии с тем, какую форму обучения они выбрали в начале учебного года», — уточнил Кипер.

Напомним, что 9 и 10 января из-за сложных погодных условий школы региона перевели на дистанционное обучение, а детские сады работали в формате дежурных групп.

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одессе пройдет реорганизация вузов. Одесский государственный экологический университет и Физико-химический институт защиты окружающей среды и человека присоединят к Одесскому национальному университету имени И. И. Мечникова.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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