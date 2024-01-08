Школи й садочки Одещини переходять на дистанційне навчання: подробиці

У зв’язку з негодою, яка вирує протягом останньої доби в північних районах Одеської області та поступово насувається на південь, усі навчальні заклади Одещини 9 та 10 січня працюватимуть дистанційно.
Про відповідне розпорядження повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
У повідомленні йдеться, що через погіршення погодних умов, які до кінця дня лише посиляться, в Одеській області усі навчальні заклади переходять на дистанційний формат роботи.
Це запроваджується з метою збереження здоров’я дітей та забезпечення належної організації освітнього процесу.
Також очільник Одеської ОВА додав, що в дитячих садках та школах працюватимуть чергові групи.
Проте, шановні батьки, якщо маєте таку можливість – залиште дітей удома, –
підкреслив Олег Кіпер.
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Про відновлення очного освітнього процесу в Одеській ОВА та департаменті освіти повідомлять додатково.
Освітяни мають досвід працювати в екстремальних умовах, навіть без світла, тому, не сумніваюся, що упораємося, –
написав директор департаменту освіти і науки Одеської ОВА Олександр Лончак.