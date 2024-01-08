Школи й садочки Одещини переходять на дистанційне навчання: подробиці

Про відповідне розпорядження повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

У повідомленні йдеться, що через погіршення погодних умов, які до кінця дня лише посиляться, в Одеській області усі навчальні заклади переходять на дистанційний формат роботи.

Це запроваджується з метою збереження здоров’я дітей та забезпечення належної організації освітнього процесу.

Також очільник Одеської ОВА додав, що в дитячих садках та школах працюватимуть чергові групи.

Проте, шановні батьки, якщо маєте таку можливість – залиште дітей удома, –

підкреслив Олег Кіпер.

Про відновлення очного освітнього процесу в Одеській ОВА та департаменті освіти повідомлять додатково.

Освітяни мають досвід працювати в екстремальних умовах, навіть без світла, тому, не сумніваюся, що упораємося, –

написав директор департаменту освіти і науки Одеської ОВА Олександр Лончак.