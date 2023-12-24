Майже різдвяна історія: як у Одесі хвостатого авантюриста рятували (відео)

Майже різдвяну історію розповіли на своїй Facebook сторінці співробітники управління ДСНС в Одеській області.

А подробиці рятувальної операції такі: до однієї з пожежно-рятувальних частин Одеси приїхала стурбована жінка та повідомила, що чула нявкання під капотом її автомобіля. І оскільки наших рятувальників нічим подібним не здивуєш, вони відразу здогадалися, хто там сховався.

Оперативно, але обережно, рятувальники допомогли хвостатому авантюристу вибратися з автопастки. Своїми «габаритами» пухнастий здивував власницю авто, але вона щиро посміялась та подякувала рятувальникам.

Рятувальники Одеси врятували чотирилапого з-під капоту легкового автомобіля 😱 Деталі ⤵️ До однієї з пожежно-рятувальних частин Одеси приїхала занепокоєна жінка, яка повідомила, що під капотом її автомобілю хтось мявчить. Наших рятувальників вже нічим не здивуєш, тому вони одразу здогадалися хто там заховався 😅. Оперативно, але обережно хлопці допомогли котику вибратися з автомобільної пастки. Своїми «габаритами» пухнастий здивував власницю авто, але вона щиро посміялась і подякувала рятувальникам. Працюємо! Рятуємо! 😼 ДСНС України Опубликовано Головне управління ДСНС України в Одеській області Суббота, 23 декабря 2023 г.

Нагадаємо, раніше рятувальникам довелося знімати з дерева не тільки кота, що застряг там, а й його господиню.

А от одеський бойовий кіт Шайба отримав влітку цього року нагороду за допомогу військовим одеської територіальної оборони.