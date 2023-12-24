Майже різдвяна історія: як у Одесі хвостатого авантюриста рятували (відео)

В Одесі рятувальники визволили з пастки кота, який вочевидь у пошуках пригод заліз під капот легкового автомобіля.
Майже різдвяну історію розповіли на своїй Facebook сторінці співробітники управління ДСНС в Одеській області.
А подробиці рятувальної операції такі: до однієї з пожежно-рятувальних частин Одеси приїхала стурбована жінка та повідомила, що чула нявкання під капотом її автомобіля. І оскільки наших рятувальників нічим подібним не здивуєш, вони відразу здогадалися, хто там сховався.
Оперативно, але обережно, рятувальники допомогли хвостатому авантюристу вибратися з автопастки. Своїми «габаритами» пухнастий здивував власницю авто, але вона щиро посміялась та подякувала рятувальникам.
Рятувальники Одеси врятували чотирилапого з-під капоту легкового автомобіля 😱 Деталі ⤵️
До однієї з пожежно-рятувальних частин Одеси приїхала занепокоєна жінка, яка повідомила, що під капотом її автомобілю хтось мявчить.
Наших рятувальників вже нічим не здивуєш, тому вони одразу здогадалися хто там заховався 😅.
Оперативно, але обережно хлопці допомогли котику вибратися з автомобільної пастки. Своїми «габаритами» пухнастий здивував власницю авто, але вона щиро посміялась і подякувала рятувальникам.
Працюємо! Рятуємо! 😼
ДСНС України
Опубликовано Головне управління ДСНС України в Одеській області Суббота, 23 декабря 2023 г.
Нагадаємо, раніше рятувальникам довелося знімати з дерева не тільки кота, що застряг там, а й його господиню.
А от одеський бойовий кіт Шайба отримав влітку цього року нагороду за допомогу військовим одеської територіальної оборони.