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Пухнастих мешканців острова Зміїний евакуювали на велику землю (фото)

Пухнастих мешканців острова Зміїний евакуювали на велику землю (фото)

Перед настанням зими українські розвідники вирішили зробити важливу справу – евакуювати з острова Зміїний на «велику землю» котів. Операцію жартівливо назвали «ГУР-КІТ».

Евакуацію підготували та здійснили бійці «Спецпідрозділу Тимура» за підтримки благодійників. Про це розповіли в Головному управлінні розвідки МО України.

15 тварин з острова дбайливо привезли в один із найбільших притулків для тварин в Україні – Сіріус.

«Після адаптації врятованих зі славнозвісного Зміїного котів кожен охочий матиме змогу прихистити одного з них та оформити опіку в притулку «Сіріус», який безпосередньо займається адопцією», – розповіли розвідники.

операція “ГУР-КІТ”Українські воїни та благодійні фонди не вперше рятують тварин під час війни. Так, під час бойової операції на Харківщині цього року військовослужбовці 92-ї ОШБр виявили в зруйнованому будинку замкнених у клітці голодних совенят. Птахів врятували і передали під опіку начальнику ГУР Кирилу Буданову.

«Керівник спецслужби, як відомо, полюбляє тварин: у нього живуть коти Гюнтер і Змій, жабеня Петро і канарки», – кажуть розвідники.

Нагадаємо, у лютому 2024 року спецпризначенці «Групи 13» ГУР МО України за допомогою дронів відправили на дно Чорного моря великий десантний корабель окупантів «Цезар Куніков».

 

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