Одесские спасатели достали из автоловушки усатого искателя приключений

Одесские пожарные спасли усатого красавца, который, по всей видимости, в поисках приключений, забрался в моторный отсек легкового авто и не на шутку испугал его владельца.

Оперативно, но осторожно, спасатели помогли котику выбраться из автомобильной ловушки целым и невредимым.

«Для наших спасателей каждая жизнь важна», – добавили в ГСЧС.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как украинские разведчики эвакуировали пушистых обитателей острова Змеиный на «большую землю».

А в одесских катакомбах директор Одесского зоопарка Игорь Беляков дважды спасал лисиц.