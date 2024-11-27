Новости Одессы и Одесской области

Одесские спасатели достали из автоловушки усатого искателя приключений

Одесские спасатели достали из автоловушки усатого искателя приключений

Как известно, наши спасатели всегода готовы прийти на помощь и не только к людям. Забавную историю рассказали сегодня в областном управлении ГСЧС.

Одесские пожарные спасли усатого красавца, который, по всей видимости, в поисках приключений, забрался в моторный отсек легкового авто и не на шутку испугал его владельца.

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Оперативно, но осторожно, спасатели помогли котику выбраться из автомобильной ловушки целым и невредимым.

В Одессе спасли котика из ловушки в авто

«Для наших спасателей каждая жизнь важна», – добавили в ГСЧС.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как украинские разведчики эвакуировали пушистых обитателей острова Змеиный на «большую землю».

А в одесских катакомбах директор Одесского зоопарка Игорь Беляков дважды спасал лисиц.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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