Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Унаслідок атаки постраждали четверо людей, одна з них – лікар, який під час ворожих ударів проводив операцію. Усі поранені в стані середнього ступеня тяжкості. Двох госпіталізовано, інші лікуються амбулаторно.

Також через ворожий удар є проблеми з подачею електроенергії для частини Чорноморська та передмістя. Фахівці ДТЕК уже працюють над відновленням світла в будинках.

Усі інші спеціальні служби працюють над ліквідацією атаки. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одеської області.

Минулої ночі та 29 січня під ударом російських дронів був Ізмаїльський район. Метою ворога була припортова інфраструктура.

А 28 січня російські війська атакували Одесу та Одеський район «шахедами». Унаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки міста, постраждали 4 людини.