Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя» з посиланням на керівника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Мохаммед Закарія, незважаючи на вибухи під час атаки, не зупинявся і продовжував рятувати здоров’я людини.

Через вибухову хвилю в операційній вилетіло скло, хірург отримав поранення. Однак після важкої ночі хірург вийшов на роботу і продовжує рятувати життя.

Сьогодні ворог продовжив тероризувати Одещину ударними дронами, спрямувавши їх на об’єкти цивільної та припортової інфраструктури. У Чорноморську внаслідок нічної атаки пошкоджено міську лікарню, приватний житловий будинок, адмінбудівлю, зерновий склад і вантажні автомобілі.

Постраждали чотири людини – водій вантажівки, двоє співробітників комунального підприємства і лікар.

Загалом, за даними Повітряного командування «Південь», у південних областях цієї ночі збили 17 БпЛА.

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