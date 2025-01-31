



Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Наши защитники безупречно отработали по целям несмотря на сложные погодные условия — густой туман и высокую облачность . Меткие выстрелы превратили вражеские «мопеды» в горящие обломки еще в воздухе.

Ночью 31 января россияне нанесли удар дронами по Черноморску. Получили повреждения больница, админздание, частный жилой дом, зерновой склад и грузовики.

Травмировались четыре человека: два работника коммунального предприятия, водитель фуры и хирург Мохаммед Закария. Он оперировал пациента и получил травму от разбитого стекла. Несмотря на это, врач утром снова вышел на работу.

Всего, по данным Воздушного командования «Юг», в южных областях этой ночью сбили 17 БпЛА.

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