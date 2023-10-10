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Нічна дронова атака на Одещину 10 жовтня: наслідки

Нічна дронова атака на Одещину 10 жовтня: наслідки

Вночі, 10 жовтня, ворог протягом трьох годин вкотре атакував Одещину ударними безпілотниками. Сили ППО знищили 23 «шахеди» над нашим регіоном, є влучення.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Знову ворог вдався до масованої дронової атаки по південних регіонах. Протягом майже 3 години понад 30 ударних безпілотників кількома групами за різними напрямками заходили на удар.

Силами підрозділів протиповітряної оборони знищено 27 БпЛА типу “Shahed-131/136”: 1 на Миколаївщині, 3 на Херсонщині, 23 на Одещині. При цьому атакували Україну 36 безпілотників.

На жаль, є влучення з логістичної інфраструктури Одеського регіону. Але люди не постраждали

Росія зробила ставку на атаки “шахедами”

Повітряні сили ЗСУ вже попередили, що ця осінь-зима буде рекордною за використанням іранських дронів.

На момент початку співробітництва Росії та Ірану у питаннях виробництва Shahed-136 іранські лінії могли збирати в середньому 50 дронів-камікадзе на місяць. На кінець 2022 року цей показник зріс до сотні. На початку літа 2023 повідомлялося про можливості іранських ліній збирати до 200 дронів на місяць.

Проте Shahed-136 – це ні унікальний засіб поразки. Протидія йому засобами протиповітряної оборони в Україні є максимально відточеною.

Насамперед мова йде про мобільні групи перехоплення, що мають на озброєнні великокаліберні кулемети або ПЗРК; другий важливий елемент перехоплення – зенітні самохідні установки; третій чинник перехоплення – ЗРК малого радіусу дії.

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