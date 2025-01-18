Як повідомляє єпархія на своїх сторінках у соцмережах, цього дня священнослужителі освячуватимуть воду та молитимуться за мир на українській землі на трьох локаціях:

1 локація: пляж Ланжерон;

2 локація: пляж на 13-й станції Великого Фонтану, біля ресторану «Кораблик»;

3 локація: пляж «Золотий берег» на 16 станції Фонтану.

«На всіх трьох локаціях на вас будуть чекати різноманітні смаколики, отож всіх чекаємо 19 січня о 13:00 на наших пляжах!», – запрошують одеситів організатори.

Раніше «Одеське життя» розповідало та показувало, як проходили хрещенські купання в Одесі на Ланжероні 6 січня, у день Хрещення за новоюліанським календарем.

Нагадаємо, у 2023 році Православна церква України перейшла на новий, новоюліанський стиль, згідно з яким неперехідні свята (тобто з фіксованою датою) змістилися на 13 днів раніше.

Цей календар точніший і збігається з тим, за яким живе світське суспільство. Але частина віруючих продовжують дотримуватись старого стилю (юліанського) – його збереження залишається правом релігійних громад та монастирів.

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