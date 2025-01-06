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Святковий шторм і теплі басейни: як на Ланжероні одесити Водохреще відзначали (фото)

Святковий шторм і теплі басейни: як на Ланжероні одесити Водохреще відзначали (фото)

6 січня на пляжі Ланжерон в Одесі пройшли традиційні хрещенські купання. Подія зібрала невелику кількість вірян, які вирішили відзначити свято зануренням у море. На місці працювали рятувальники та медики, забезпечуючи безпеку учасників. Про це повідомляє «Одеське життя».

водохреще
водохреще
водохреще
водохреще
водохреще
водохреще
водохреще
водохреще
водохреще
водохреще
водохреще
водохреще
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Свято супроводжувалося веселою атмосферою. Присутні співали колядки, брали участь у благодійних заходах та збирали кошти для підтримки ЗСУ. Легкий шторм додав інтриги, випадково скупавши декого, хто прийшов лише на прогулянку, але все ж опинився у хвилях.

водохреще
водохреще
водохреще
водохреще
водохреще
водохреще

Деякі одесити віддали перевагу теплому купанню в басейнах, розташованих на узбережжі. Такий варіант обрали як дорослі, так і діти. Незалежно від місця купання, святковий настрій і бадьорість залишалися незмінними.

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