Святковий шторм і теплі басейни: як на Ланжероні одесити Водохреще відзначали (фото)

Свято супроводжувалося веселою атмосферою. Присутні співали колядки, брали участь у благодійних заходах та збирали кошти для підтримки ЗСУ. Легкий шторм додав інтриги, випадково скупавши декого, хто прийшов лише на прогулянку, але все ж опинився у хвилях.

Деякі одесити віддали перевагу теплому купанню в басейнах, розташованих на узбережжі. Такий варіант обрали як дорослі, так і діти. Незалежно від місця купання, святковий настрій і бадьорість залишалися незмінними.

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