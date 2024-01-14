Одеська область: жителя Балти покликали на вулицю та застрелили

У місті Балта на Одещині поліція розшукує вбивцю 30-річного місцевого жителя.
Як повідомили правоохоронці, вбивство сталося ввечері у суботу, 13 січня.
За даними слідства, приблизно о 22:40 до домофону зателефонував невідомий, який попросив ключі, щоб зробити дублікат. Чоловік вийшов надвір і приблизно за 15 хвилин сусід побачив біля будинку його тіло в крові, яка текла з рани на голові.
Судячи з гільзи, знайденої на місці, злочинець стріляв з автоматичної зброї калібру 5,45, якій відповідає автомат Калашнікова, але звуку пострілу ніхто з мешканців будинку не чув.
Відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство» (ч. 1 ст. 115 КК України). Продовжуються пошуки злочинця.
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Джерело: Думська