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Одеська область: жителя Балти покликали на вулицю та застрелили

Одеська область: жителя Балти покликали на вулицю та застрелили

У місті Балта на Одещині поліція розшукує вбивцю 30-річного місцевого жителя.

Як повідомили правоохоронці, вбивство сталося ввечері у суботу, 13 січня.

За даними слідства, приблизно о 22:40 до домофону зателефонував невідомий, який попросив ключі, щоб зробити дублікат. Чоловік вийшов надвір і приблизно за 15 хвилин сусід побачив біля будинку його тіло в крові, яка текла з рани на голові.

Судячи з гільзи, знайденої на місці, злочинець стріляв з автоматичної зброї калібру 5,45, якій відповідає автомат Калашнікова, але звуку пострілу ніхто з мешканців будинку не чув.

Відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство» (ч. 1 ст. 115 КК України). Продовжуються пошуки злочинця.

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Джерело: Думська

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