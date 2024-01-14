Одесская область: жителя Балты позвали на улицу и застрелили

Как сообщили правоохранители, убийство произошло вечером субботы, 13 января.

По данным следствия, примерно в 22:40 в домофон позвонил неизвестный, который попросил ключи, чтобы сделать дубликат. Мужчина вышел на улицу и примерно через 15 минут сосед увидел возле дома его тело в крови, которая текла из раны на голове.

Судя, по гильзе, найденной на месте, преступник стрелял из автоматического оружия калибра 5,45, которому соответствует автомат Калашникова, но звука выстрела никто из жильцов дома не слышал.

Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство» (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Продолжаются поиски преступника.

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Источник: Думская