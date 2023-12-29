Ізмаїльчанин завдав знайомому понад півсотні ножових поранень: подробиці жорстокого вбивства

Про це повідомляє ГУНП на Одещині.

Вбивство сталося у квартирі за місцем проживання потерпілого.

Правоохоронці встановили, що власник будинку разом зі своїм знайомим розпивали спиртні напої та під час застілля посварилися. Гість схопив зі столу кухонний ніж і став наносити поранення господареві, а зупинився лише тоді, коли зрозумів, що потерпілий загинув.

Усвідомивши наслідки своїх дій, чоловік втік, прикривши за собою двері.

Пізніше дружина вбитого, стурбована тим, що чоловік не виходить на зв’язок, попросила сусідів піти перевірити, чи все в нього добре, і вони виявили його без ознак життя і повідомили спецлінію «102».

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Попередньо смерть потерпілого настала від множинних колото-різаних ран із пошкодженням внутрішніх органів.

Менш ніж за добу правопорушника розшукали у дачному масиві, де він переховувався, та затримали у процесуальному порядку. У скоєному чоловік зізнався.

З місця події поліцейські вилучили ніж. Підозрюваного помістили під варту.

За вчинене правопорушнику загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення. У поліції зазначили, що чоловік скоїв злочин не вперше – він уже був судимий за навмисне вбивство товариша.