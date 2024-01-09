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Правоохоронці розшукують одесита, якого підозрюють у вбивстві

Правоохоронці розшукують одесита, якого підозрюють у вбивстві

Під Одесою у новорічну ніч сталося вбивство. Під час святкування Нового року чоловік вдарив ножем свого знайомого, від чого той помер. А сам зловмисник втік з місця події.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Як встановили правоохоронці, одесит у новорічну ніч вживав алкогольні напої з компанією знайомих на одній з дач в Дальницькій тергромаді Одеського району. І під час святкового застілля посварився з одним зі своїх знайомих. 

З’ясовуючи стосунки правопорушник вдарив потерпілого ножем у груди. Від отриманого проникаючого поранення потерпілий помер. А підозрюваний у скоєнні вбивства втік з місця злочину. 

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Правопорушнику заочно повідомили про підозру в умисному вбивстві. За вчинене правопорушення йому загрожує від 7 до 15 років в’язниці. 

А оскільки підозрюваний втік, то його оголосили в розшук. 

Наразі слідство триває.

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