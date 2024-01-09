Правоохоронці розшукують одесита, якого підозрюють у вбивстві

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Як встановили правоохоронці, одесит у новорічну ніч вживав алкогольні напої з компанією знайомих на одній з дач в Дальницькій тергромаді Одеського району. І під час святкового застілля посварився з одним зі своїх знайомих.

З’ясовуючи стосунки правопорушник вдарив потерпілого ножем у груди. Від отриманого проникаючого поранення потерпілий помер. А підозрюваний у скоєнні вбивства втік з місця злочину.

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Правопорушнику заочно повідомили про підозру в умисному вбивстві. За вчинене правопорушення йому загрожує від 7 до 15 років в’язниці.

А оскільки підозрюваний втік, то його оголосили в розшук.

Наразі слідство триває.