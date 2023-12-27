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Одесит жорстоко убив сусіда та викинув тіло у лиман: подробиці

Одесит жорстоко убив сусіда та викинув тіло у лиман: подробиці

Вночі у дворі багатоквартирного будинку на Балтській дорозі Пересипського району сталося вбивство. Місцевий мешканець убив сусіда, а його тіло вивіз та викинув у Хаджибейський лиман. 

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Як встановили правоохоронці, між сусідами виник словесний конфлікт, під час якого один з них наніс іншому ножем численні удари в груди, живіт та кінцівки. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці.

Аби приховати злочин підозрюваний затягнув тіло загиблого у багажник своєї автівки та вивіз його за місто, де викинув у Хаджибейський лиман. Повернувшись, він  прибрав ніж, яким завдавав ударів та пішов додому.

Але наступного дня зниклого чоловіка почали шукати його родичі та звернулися до поліції. Того ж дня правоохоронці під час пошукових заходів знайшли вбитого містянина на березі лиману. Також встановили особу, яка причетна до злочину.

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Сусіда вбитого чоловіка затримали. У ході обшуків у затриманого, було знайдено ніж, який ймовірно і є знаряддям вбивства, та відправлено його на експертизу. Первинне дослідження показало, причетність затриманого до скоєння даного злочину.

затриманий

Підозрюваний зізнався у скоєному злочині та сказав, що конфлікт спровокував потерпілий. Він звинуватив підозрюваного, що той образив його сестру, першим вдарив і дістав ніж. А до вбивства призвело алкогольне сп’яніння.

За вчинений злочин чоловікові загрожує до 15 років в’язниці. Наразі він знаходиться під вартою.

Слідство триває.

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