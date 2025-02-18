Про це повідомили в поліції Одеської області.

Жінка повідомила, що їй телефонували невідомі чоловіки, які представилися працівниками банку і заволоділи грошима, які вона отримала від держави як допомогу за загиблого сина-військовослужбовця.

Під час слідства правоохоронці викрили трьох полтавчан 19, 22 та 29 років. Один із них зателефонував жінці та представившись працівником банку повідомив, що нібито з її рахунку невідомі особи намагаються зняти гроші. І порадил перерахувати кошти на інші рахунки, підконтрольні аферистам. У такий спосіб молодики заволоділи 3 мільйони грн матері загиблого захисника України.

Затримали аферистів у Полтаві. Їм повідомлено про підозру в шахрайстві за ч. 5 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене статтею – позбавлення волі на строк до 12-ти років.

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За клопотанням одеських поліцейських суд взяв двох підозрюваних під варту з правом внесення застави в сумі 3 мільйони і 3 мільйони 633 600 гривень.

Затриманих перевіряють на причетність до інших аналогічних злочинів. Також встановлюються їхні спільники.

У поліції нагадують, що працівники банківських установ не просять перераховувати кошти на інші рахунки та не запитують пін-код, термін дії, а також коди безпеки cvv (три цифри на зворотному боці) банківської картки.

«Цю інформацію повинні знати тільки ви – нікому її не розголошуйте і ніде не оприлюднюйте. Якщо ви все-таки стали жертвою шахрайства, негайно блокуйте свою банківську картку та телефонуйте на спецлінію 102», – повідомляють правоохоронці.

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