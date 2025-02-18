Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Женщина сообщила, что ей звонили неизвестные мужчины, которые представились работниками банка и завладели деньгами, которые она получила от государства в качестве помощи за погибшего сына-военнослужащего.

В ходе следствия правоохранители разоблачили трех полтавчан 19, 22 и 29 лет. Один из них позвонил женщине и представившись работником банка сообщил, что якобы с ее счета неизвестные лица пытаются снять деньги. И посоветовал перечислить средства на другие счета, подконтрольные аферистам. Таким образом молодые люди завладели 3 миллиона грн матери погибшего защитника Украины.

Задержали аферистов в Полтаве. Им сообщено о подозрении в мошенничестве по ч. 5 ст. 190 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное статьей — лишение свободы на срок до 12-ти лет.

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По ходатайству одесских полицейских суд заключил двух подозреваемых под стражу с правом внесения залога в сумме 3 миллиона и 3 миллиона 633 600 гривен.

Задержанных проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Также устанавливаются их сообщники.

В полиции напоминают, что работники банковских учреждений не просят перечислять средства на другие счета и не спрашивают пин-код, срок действия, а также коды безопасности cvv (три цифры на обратной стороне) банковской карты.

“Эту информацию должны знать только вы — никому ее не разглашайте и нигде не обнародуйте. Если вы все-таки стали жертвой мошенничества, немедленно блокируйте свою банковскую карточку и звоните на спецлинию 102”, — сообщают правоохранители.

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