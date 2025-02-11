За повідомленням прес-служби управління Нацполіції на Одещині, поліцейські розслідують обставини конфлікту між двома жінками в офісі організації.

«Попередньо встановлено, що між 56-річною працівницею офісу організації, яка знаходиться у Пересипському районі, та 72-річною відвідувачкою стався словесний конфлікт, який переріс у бійку», – йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, до поліції надійшли заяви від обох жінок. За цим фактом розпочато два кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України («навмисне легке тілесне ушкодження»).

Як зазначається, в ході розслідування правоохоронці встановлюватимуть обставини конфлікту, його причину та ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, отриманих обома жінками.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, про інцидент (що мав місце ще 22 січня) розповіла напередодні директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич. Вона повідомила, що літня співробітниця однієї з одеських шкіл звернулася до офісу організації, де їй пообіцяли надати угоду про медичне обслуговування. Проте робітниця офісу відмовилася її пускати і вдарила коліном у груди.

А незабаром справа прийняла несподіваний поворот: інша сторона конфлікту почала звинувачувати постраждалу в нападі на неї. А перед цим жінці дзвонили з пропозиціями «домовитися».

Ситуацію взяв під свій особистий контроль міський голова Геннадій Труханов