Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Бухгалтер протягом року вказував у документації з виплати грошового забезпечення номер банківського рахунку своєї знайомої. Його начальник не перевірив дані та підписував документи про перерахування грошей.

Таким чином бухгалтер незаконно отримав 2,3 млн грн, призначених на виплати військовослужбовцям.

Наразі бухгалтер перебуває під вартою, стосовно неї скеровано обвинувальний акт до суду. Для відшкодування завданих збитків подано цивільний позов.

Начальнику фінансово-економічної служби повідомлено про підозру в недбалому ставленні до служби за ч. 4 ст. 425 КК України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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