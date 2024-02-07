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Одеська область: троє дорослих і дитина вчаділи через грубку

Одеська область: троє дорослих і дитина вчаділи через грубку

У Березівському районі Одеської області отруїлися чадним газом 4 особи, зокрема дитина.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, вранці 6 лютого до Служби порятунку надійшло повідомлення, що до Березівської лікарні у стані середньої тяжкості з діагнозом «отруєння чадним газом» госпіталізовані троє дорослих та дитина.

Рятувальники оглянули будинок, але ознак пожежі не виявили.

Ймовірною причиною події у ДСНС назвали несправність опалювальної печі.

Як повідомлялося раніше, у січні до Березівської лікарні було госпіталізовано трьох дівчаток, які отруїлися чадним газом. Причиною отруєння став неправильно встановлений генератор.

А 11 грудня 2023 року в Білгород-Дністровському районі Одеської області отруїлася чадним газом сім’я з двома дітьми.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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