Новости Одессы и Одесской области

Одесская область: трое взрослых и ребенок угорели из-за печки

Одесская область: трое взрослых и ребенок угорели из-за печки

В Березовском районе Одесской области отравились угарным газом 4 человека, в том числе ребенок.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, утром 6 февраля в Службу спасения поступило сообщение, что в Березовскую больницу в состоянии средней тяжести с диагнозом «отравление угарным газом» госпитализированы трое взрослых и ребенок.

Спасатели осмотрели дом, но признаков пожара не обнаружили.

Вероятной причиной происшестви я в ГСЧС назвали неисправность отопительной печи.

Как сообщалось ранее, в январе в Березовскую больницу были госпитализированы три девочки, которые отравились угарным газом. Причиной отравления стал неправильно установленный генератор.

А 11 декабря 2023 года в Белгород-Днестровском районе Одесской области отравилась угарным газом семья с двумя детьми.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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