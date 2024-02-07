Одесская область: трое взрослых и ребенок угорели из-за печки

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, утром 6 февраля в Службу спасения поступило сообщение, что в Березовскую больницу в состоянии средней тяжести с диагнозом «отравление угарным газом» госпитализированы трое взрослых и ребенок.

Спасатели осмотрели дом, но признаков пожара не обнаружили.

Вероятной причиной происшестви я в ГСЧС назвали неисправность отопительной печи.

Как сообщалось ранее, в январе в Березовскую больницу были госпитализированы три девочки, которые отравились угарным газом. Причиной отравления стал неправильно установленный генератор.

А 11 декабря 2023 года в Белгород-Днестровском районе Одесской области отравилась угарным газом семья с двумя детьми.