На Одещині родина отруїлася чадним газом: за життя чотирьох людей борються лікарі

Про це повідомили у ГУ ДСНС в Одеській області.

Сьогодні, 11 грудня, до реанімації однієї з лікарень міста Татарбунари Білгород-Дністровського району Одеської області доставили сім’ю з чотирьох осіб із отруєнням чадним газом.

На даний момент чоловік 1981 року народження, жінка 1980 року народження та двоє їхніх дітей 17-ти та 2-х років перебувають у важкому стані, за їхнє життя борються лікарі.

Як зазначили рятувальники, у будинку слідів пожежі не виявлено.

Можлива причина отруєння – дефіцит конструкції димоходу пічного опалення.

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Як не отруїтися чадним газом

Чадний газ неможливо побачити чи відчути його запах. Без спеціального обладнання не можна визначити його концентрацію у приміщенні.

Через постійні відключення світла жителі країни обладнають будинки генераторами, пічками та іншими нагрівальними приладами. Купуючи таке обладнання, важливо дотримуватись основних правил його використання.

Пам’ятайте! Чадний газ неможливо побачити чи відчути його запах. Без спеціального обладнання не можна визначити його концентрацію у приміщенні.

Чадний газ може виділятися під час роботи:

дров’яні, газові, вугільні печі;

портативні бензинові генератори;

каміни;

вугільні грилі;

газові водонагрівачі;

гасові обігрівачі.

Як уберегтися від отруєння чадним газом?

Не залишайте увімкнені газові прилади без нагляду.

Для обігріву приміщень використовуйте лише призначені для цього прилади. Не використовуйте газову плиту для обігріву квартири!

Регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи на справність.

У кімнаті з пічним опаленням завжди відкривайте заслінку в печі чи каміні.

Не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні.

Часто провітрюйте приміщення, де є газові прилади.

Встановіть прилад для визначення концентрації чадного газу.

Не спалюйте нічого в печі чи каміні, якщо до них не підключено вентиляцію.

Не використовуйте генератор або бензинові двигуни на відстані менше 6 метрів від вікон, дверей або вентиляційних отворів.