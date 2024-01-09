На Одещині неправильно встановлений генератор ледь не забрав життя трьох дітей

На Одещині напоїли 10-річного хлопчика: “швидку” викликала вчителька Мешканець Ізмаїльського району довів трьох дітей до алкогольного сп’яніння. Одному хлопчику стало погано, його госпіталізували у тяжкому стані. Відповідальність за це понесуть квартирант та батьки дітей. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

9 січня в Одесі та області очікується погіршення погодних умов У вівторок, 9 січня, в Одесі та області оголошено штормове попередження. Протягом доби збережуться пориви північного вітру 15-20 м/с, ожеледиця, вночі та вранці завірюха, видимість під час снігу 200-500 м/с. Про це попереджає Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ