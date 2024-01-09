На Одещині неправильно встановлений генератор ледь не забрав життя трьох дітей

Сьогодні вночі, 9 січня 2024 року, до Березівської лікарні було госпіталізовано трьох дівчаток, які отруїлися чадним газом.
Про це повідомили в ГУ ДСНС Одеської області
У повідомленні йдеться, що причиною отруєння стало порушення правил встановлення генератора. Його встановили в будинку.
Через це отруїлося троє дівчат 2009, 2011 та 2012 років народження.
Усі обставини події наразі встановлює поліція.
Шановні громадяни, вкотре закликаємо вас неухильно дотримуватися вимог пожежної безпеки. Памʼятайте, найменше порушення правил може призвести до трагедії, –
нагадують рятувальники.
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Основні правила використання генератора:
- Генератори не можна використовувати у квартирах та встановлювати їх на балконі.
- Електростанції можна ставити тільки на відкритому повітрі не менше ніж за 6 метрів від вікон, дверей або гаража. Відстань до стін або іншого обладнання має бути понад 1 метр.
- Генератори повинні бути сухими, і для цього їх потрібно захистити від опадів або підтоплення. Якщо доторкнутися до мокрого генератора або приєднаних до нього приладів, можна отримати розряд струму.
- Перед заправкою генератора потрібно дати йому охолонути, інакше паливо може спалахнути, і це призведе до пожежі.
- Найпростіший спосіб безпечного використання електростанції – підключити до генератора подовжувач і вже до нього підключати потрібні електроприлади.
- Забороняється зберігати запас бензину поряд із генератором.
- Відповідальність за підключення генератора до мережі несе власник житла.
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