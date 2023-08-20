Одеська область: тарутинці зібрали понад 100 тисяч гривень на дрон та зарядну станцію для військових

Тарутинська селищна рада Одеської області зібрала кошти на купівлю дрона та портативної зарядної станції для розвідників із 21-ї бригади, які зараз перебувають на Донецькому напрямку.

Як повідомляється на сайті громади, збирання грошей було відкрито у липні, а вже 18 серпня необхідну суму було зібрано.

До збору коштів приєдналися працівники установ та організацій, депутати Тарутинської селищної ради, керівники сільськогосподарських підприємств, підприємці та просто мешканці громади. Загалом спільними зусиллями вдалося зібрати понад 80 тисяч гривень готівкою.

Зібрані гроші перерахували на рахунок благодійного фонду «Батальйон Чорноморська Січ», який займатиметься покупкою дрону.

Крім того, ще понад 21 тисячу гривень зібрали на придбання портитивної зарядної станції для бійців.

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