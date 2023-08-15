«Великі серця» з Ананьєва перемогли на конкурсі благодійників Одещини

Громадська волонтерська організація «Великі серця» з Ананьєва — переможниця регіонального конкурсу «Благодійна Одещина-2022».
Пів сотні громадських, волонтерських і благодійних організацій, громадських об’єднань, навчальних закладів та благодійників з Одещини взяли участь у цьому конкурсі.
За результатами експертної оцінки Асоціації благодійників України ананьївські волонтери, очолювані Ганною Самотей, здобули бронзу в номінації «Доброчинність неурядового сектору».
З моменту повномасштабного вторгнення «Великі серця» реалізували низку ексклюзивних проектів, спрямованих на підтримку ЗСУ, ветеранів-земляків тощо.
Це виготовлення цигарок, фруктових чіпсів, вітамінного смузі та смачного сала для захисників.
— Продовжуємо творити добро і підтримувати нашу країну та наше славне воїнство разом, до остаточної перемоги над ворогом, — зазначила Ганна Самотей.
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