«Великі серця» з Ананьєва перемогли на конкурсі благодійників Одещини

На Одещині встановлюють мобільні укриття для закладів освіти: як там всередині? (фото) У м. Подільськ та в Куяльницькій територіальній громаді Подільського району вже встановили перші мобільні укриття для закладів освіти, які мають відкритися в цих двох громадах з 1 вересня 2023 року. Про це повідомили в Подільській райдержадміністрації (РДА). ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Село Будеї – малинова столиця Одещини на Шпаковому шляху Село Будеї Кодимської громади здавна визнається малиновою столицею Подільщини. Адже майже у кожному домогосподарстві тут є велика плантація малинника. Саме ця ягода і стала візитною карткою будеян. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ