Одещина першою в Україні закінчила збір врожаю ранніх зернових

Головний підсумок жнивної кампанії 2023 на Одещині — голоду не буде! А будуть хліб й паляниці в кожної хаті, — говорить Алла Стоянова, директор Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської адміністрації.
Вона також зазначила, що, «за підрахунками ООН, знищене в Ізмаїлі зерно внаслідок російської атаки 2 серпня могло прогодувати впродовж дня майже 66 мільйонів людей».
Розподіл врожаю по регіонах Одещини
- Перше місце по намолоту посів Білгород-Дністровський район, зібравши 490 тисяч тонн.
- Друге місце, з невеликою різницею, посів Подільський район, намолотивши 410 тисяч тонн.
- Третє місце – за Болградським та Березівським районами з майже однаковими показниками намолоту 350 і 335 тисяч тонн відповідно.
- І на останньому місці — Одеський та Ізмаїльський райони з показниками 260 і 160 тисяч тонн намолоту українського зерна.
- Перші місця по врожайності посіли Подільський та Білгород-Дністровський райони, досягнувши показника у 40 центнерів з гектара.
Останній день жнивної кампанії став першим днем посівної кампанії під врожай наступного року.
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