Одесская область: тарутинцы собрали более 100 тысяч гривен на дрон и зарядную станцию для военных

Тарутинский поселковый совет Одесской области собрал средства на покупку дрона и портативной зарядной станции для разведчиков из 21-й бригады, которые сейчас пребывают на Донецком направлении.

Как сообщается на сайте громады, сбор денег был открыт в июле, а уже 18 августа необходимая сумма была собрана.

К сбору средств присоединились работники учреждений и организаций, депутаты Тарутинского поссовета, руководители сельскохозяйственных предприятий, предприниматели и просто жители громады. Всего совместными усилиями удалось собрать более 80 тысяч гривен наличными.

Собранные деньги перечислили на счет благотворительного фонда «Батальон Черноморская Сечь», который будет заниматься покупкой дрона.

Кроме того, еще более 21 тысячи гривен собрали на приобретение портитивной зарядной станции для бойцов.

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