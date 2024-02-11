Одеська область: що ховав водій-патріот за величезним прапором України

Переборщив з патріотизмом

Подробиці затримання водія вантажівки та трьох чоловіків розповіли у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

При перетині кордону увага прикордонників привернув ультрапатріотичний водій вантажівки На ньому була одягнена «піксельна» куртка (пікселем називають камуфляжний малюнок на формі ЗСУ), у кабіні він повісив величезний український прапор. І багато розмовляв про патріотичні теми.

Саме за прапором прикордонники виявили зовсім не патріотичний вантаж. Точніше – пасажирів. Троє військовозобов’язаних українців, щоб уникнути мобілізації, вирішили незаконно залишити країну. Двоє ховалися за прапором на спальному місці водія. Третьому довелося скрючитися на підлозі під панеллю приладів.

Як працювала схема втечі

І 44-річного водія з Миколаївської області, і його пасажирів затримано. З’ясувалося, що чоловіки знайшли в інтернеті оголошення про переправку до Молдови і вирішили втекти з країни. На автозаправці вони підсіли у вказану машину та продовжили шлях. За можливість втечі вони заплатили вісім тисяч доларів США: половину відразу, а решту повинні були передати вже в Молдові.

Втікачам загрожує адмінвідповідальність (і, швидше за все, отримання повістки), а проти водія відкрито кримінальну справу за ст. 332 КК України. Покарання там передбачає від 4 до 8 років ув’язнення. Вантажівку також конфіскували.

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