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Одеська область: що ховав водій-патріот за величезним прапором України

Одеська область: що ховав водій-патріот за величезним прапором України

На Одещині на прикордонному пункті пропуску «Маяки» затримали чотирьох чоловіків: водія фури та трьох ухилянтів. Водій вибрав цікавий спосіб відволікти прикордонників, щоб ті не помітили його пасажирів, які бажали втекти за кордон.

Переборщив з патріотизмом

Подробиці затримання водія вантажівки та трьох чоловіків розповіли у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

При перетині кордону увага прикордонників привернув ультрапатріотичний водій вантажівки На ньому була одягнена «піксельна» куртка (пікселем називають камуфляжний малюнок на формі ЗСУ), у кабіні він повісив величезний український прапор. І багато розмовляв про патріотичні теми.

Саме за прапором прикордонники виявили зовсім не патріотичний вантаж. Точніше – пасажирів. Троє військовозобов’язаних українців, щоб уникнути мобілізації, вирішили незаконно залишити країну. Двоє ховалися за прапором на спальному місці водія. Третьому довелося скрючитися на підлозі під панеллю приладів.

Прикордонники затримали ухилістів та водія фури

Як працювала схема втечі

І 44-річного водія з Миколаївської області, і його пасажирів затримано. З’ясувалося, що чоловіки знайшли в інтернеті оголошення про переправку до Молдови і вирішили втекти з країни. На автозаправці вони підсіли у вказану машину та продовжили шлях. За можливість втечі вони заплатили вісім тисяч доларів США: половину відразу, а решту повинні були передати вже в Молдові.

Втікачам загрожує адмінвідповідальність (і, швидше за все, отримання повістки), а проти водія відкрито кримінальну справу за ст. 332 КК України. Покарання там передбачає від 4 до 8 років ув’язнення. Вантажівку також конфіскували.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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