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Одеська область прощається з юним захисником, який воював під Бахмутом і вважався зниклим безвісти

Одеська область прощається з юним захисником, який воював під Бахмутом і вважався зниклим безвісти

Трагічна звістка сколихнула Ананьївську громаду – на війні з окупантами загинув житель села Романівка, солдат відділення протитанкових ракетних комплексів механізованого батальйону ЗСУ В’ячеслав Каушан. Захиснику був лише 21 рік.

Як повідомили в Ананьївській громаді, В’ячеслав загинув 19 квітня 2023 року під населеним пунктом Хромове поблизу Бахмута.

Рідні 21-річного хлопця майже рік жили надією, сподівалися, що він живий, збирали будь-яку інформацію у соцмережах. Але днями експертиза ДНК підтвердила та відібрала останню надію у матері – тіло невідомого військового належить її синочку.

“Ольга майже рік сподівалася, молилася і вірила, що її хлопчик, її кровиночка жива…
Горе, яке досі кружляло навколо їхнього будинку, раптом наповнило будинок, заповзло в серце, своєю чорнотою і болем стиснуло серце… Горе однієї родини стало горем усієї громади – В’ячеслав загинув, захищаючи кожного з нас, мужньо закрив собою від ворогів.
Такий юний і такий хоробрий…» – йдеться у повідомленні.

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Прощання з Героєм відбудеться у середу, 7 лютого, о 10:00. Жалобний кортеж із тілом загиблого В’ячеслава Каушана проїде через місто. Маршрут проляже від парку “Молодіжний” на вулиці Незалежності до площі Перемоги і далі у напрямку Романівки.

Поховають юного Героя у рідному селі.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що після отриманого на фронті поранення в лікарні помер 24-річний Захисник України з Вилкового Ізмаїльського району Тимофій Ройбу.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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