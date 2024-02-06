Одеська область прощається з юним захисником, який воював під Бахмутом і вважався зниклим безвісти

Як повідомили в Ананьївській громаді, В’ячеслав загинув 19 квітня 2023 року під населеним пунктом Хромове поблизу Бахмута.

Рідні 21-річного хлопця майже рік жили надією, сподівалися, що він живий, збирали будь-яку інформацію у соцмережах. Але днями експертиза ДНК підтвердила та відібрала останню надію у матері – тіло невідомого військового належить її синочку.

“Ольга майже рік сподівалася, молилася і вірила, що її хлопчик, її кровиночка жива…

Горе, яке досі кружляло навколо їхнього будинку, раптом наповнило будинок, заповзло в серце, своєю чорнотою і болем стиснуло серце… Горе однієї родини стало горем усієї громади – В’ячеслав загинув, захищаючи кожного з нас, мужньо закрив собою від ворогів.

Такий юний і такий хоробрий…» – йдеться у повідомленні.

Прощання з Героєм відбудеться у середу, 7 лютого, о 10:00. Жалобний кортеж із тілом загиблого В’ячеслава Каушана проїде через місто. Маршрут проляже від парку “Молодіжний” на вулиці Незалежності до площі Перемоги і далі у напрямку Романівки.

Поховають юного Героя у рідному селі.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що після отриманого на фронті поранення в лікарні помер 24-річний Захисник України з Вилкового Ізмаїльського району Тимофій Ройбу.