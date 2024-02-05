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На фронті загинув відомий силач, який встановив рекорд в Одесі

На фронті загинув відомий силач, який встановив рекорд в Одесі

Своє життя за незалежність України віддав один із найсильніших людей України, чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу Олександр Білоконь. Йому назавжди залишилося 32 роки.

Про це повідомили віцепрезидент Асоціації спортивної боротьби України Вадим Кисіль.

“Олександр був одним із найсильніших людей України. Ще 2017 року в центрі Одеси він встановив рекорд України з переміщення людиною тягача з причепом, заповненого людьми. У 2020 році Олександр Білоконь отримав Майстра спорту з богатирських ігор. Вічна пам’ять, вічна слава Герою”, – написав Кисіль у facebook.

У 2017 році у віці 26 років на Думській площі в Одесі Олександр встановив рекорд України з переміщення тягача з причепом, заповненим людьми. Чоловікові вдалося зрушити з місця і протягнути на 47 см вагу в 15,7 тонни, з яких 13,3 тонни – вага вантажівки, решта ваги – люди.

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У 2020 році Олександр завоював титул “Найсильнішої людини України” у 95-й ваговій категорії. У 2021 році Білоконь встановив рекорд України з перетягування вантажівок.

За час спортивної кар’єри майстер спорту Олександр Білоконь ставав чемпіоном світу та Європи з пауерліфтингу, бронзовим призером Кубка України та національного чемпіонату з Богатирських ігор.

Олександра мобілізували в березні 2023 року.

На фронті спортсмен отримав серйозне осколкове поранення руки, але незважаючи на це, влітку минулого року взяв участь у ветеранських змаганнях “Київ незламний”, де посів перше місце.

Про обставини його загибелі не повідомляють.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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