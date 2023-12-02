Одеська область: п’яні посиденьки мешканців Любашівки закінчилися вбивством

Як повідомили у прес-службі обласного управління поліції, на спецлінію «102» напередодні надійшло повідомлення від мешканця селища Любашівка. Він розповів, що знайомий зізнався йому у скоєнні вбивства.

Під час перевірки правоохоронцями ця інформація підтвердилася: за вказаною заявником адресою у літній кухні оперативники виявили закривавлене тіло чоловіка з колото-різаними ранами голови.

Господар будинку розповів, що в день вбивства випивав разом із сусідом, і незабаром між ними спалахнула сварка, яка завершилася тим, що він кілька разів ударив гостя кухонним ножем у голову. Побачивши, що той не подає ознак життя, чоловік повідомив про це знайомого, який і звернувся до поліції.

Попередньо експерти з’ясували, що причиною смерті потерпілого стали отримані поранення. Тіло направлене на судово-медичну експертизу.

Зловмиснику вже повідомили про підозру у навмисному вбивстві. За вчинене йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Слідство продовжується.

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