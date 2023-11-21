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У центрі Одеси сталося вбивство: подробиці

У центрі Одеси сталося вбивство: подробиці

В Одесі місцевий мешканець нещадно побив стареньку сусідку і залишив її одну. Від отриманих травм жінка померла. 

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Подія сталася вночі кілька діб тому в одному з житлових будинків на Польському узвозі у квартирі потерпілої.

Як встановили правоохоронці, одесит прийшов у гості до сусідки й під час спільного вживання алкоголю між ними виникла сварка. У розпал конфлікту нетверезий чоловік почав штовхати бабусю, а потім сильно побив її кулаками й залишив квартиру.

Тіло померлої жінки, пролежало на дивані накрите ковдрою кілька днів. Знайшов його родич та повідомив у поліцію.

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Поліцейським вдалося швидко затримати зловмисника.

вбивство. затримання

За попередньою версією слідчих, потерпіла померла унаслідок отриманих тілесних ушкоджень у вигляді множинних переломів ребер. Але точну причину смерті буде встановлено за результатами судово-медичної експертизи.

За наявності зібраних доказів, чоловікові повідомили про підозру у вбивстві, За скоєне правопорушення йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Наразі слідство триває.

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