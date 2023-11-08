Вбивство дівчини-бариста в одеському кафе: стали відомі мотиви злочину

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року в кафе «Блек Мілк» на Базарній, 50 зайшов чоловік і кілька разів ударив дівчину-бариста ножем у груди.

Читайте також: Збоченець із Ізмаїлу зізнався, що заманив 7-річну дівчинку до під’їзду

У ході розслідування поліцейські встановили, що п’яний чоловік увійшов до приміщення кафе, де зажадав у працівниці виторг, мобільний телефон і потягнувся до каси. Отримавши відмову та опір дівчини, він зайшов за барну стійку, взяв зі столу ніж і двічі вдарив її в груди. Постраждала продовжувала чинити опір, але зловмисник повалив її на підлогу і завдав третього смертельного ножового поранення. Від отриманих ран вона померла на місці.

У цей час до кафе увійшла відвідувачка. Побачивши її, правопорушник схопив із каси 20 гривень та вибіг на вулицю, де й був затриманий.

Суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років з конфіскацією майна.

Це не перший злочин, який скоїв 50-річний чоловік: його вже судили за розбійний напад, зазначили у поліції.