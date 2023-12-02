Одесская область: пьяные посиделки жителей Любашевки закончились убийством

Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, на спецлинию «102» накануне поступило сообщение от жителя поселка Любашевка. Он рассказал, что знакомый признался ему в совершении убийства.

При проверке правоохранителями эта информация подтвердилась: по указанному заявителем адресу в летней кухне оперативники обнаружили окровавленное тело мужчины с колото-резаными ранами головы.

Хозяин дома рассказал, что в день убийства выпивал вместе с соседом, и вскоре между ними разразилась ссора, которая завершилась тем, что он несколько раз ударил гостя кухонным ножом в голову. Увидев, что тот не представляет признаков жизни, мужчина сообщил об этом знакомому, который и обратился в полицию.

Предварительно, эксперты выяснили, что причиной смерти потерпевшего стали полученные ранения. Тело направлено на судебно- медицинскую экспертизу.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в преднамеренном убийстве. За содеянное ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Продолжается следствие.

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Фото иллюстративное